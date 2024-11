Podismo. Voltana, domenica torna la Maratonina

Torna domenica la Maratonina di Voltana, giunta alla 38esima edizione, che ogni anno richiama oltre mille partecipanti anche da fuori regione. Il percorso della gara, valido come prova campionato Uisp su strada, è lungo 21,097 km e contemporaneamente si svolgerà la camminata ludico motoria ’per Voltana’, con due percorsi di 9 e 3,5 km. Il ritrovo è dalle 7.30 in piazza dell’Unità a Voltana e la partenza alle 9.30 per una durata massima di due ore e mezza.

Ci si può iscrivere nel sito Irunning.it/emiliaromagna e anche domenica mattina dalle 7.45 alle 9.15, ma il costo sarà maggiore. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteo; i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada poichè le strade interessate dal percorso non saranno chiuse al traffico.

"Con questo evento sportivo che è anche una grande occasione di socialità, Voltana si appresta ad accogliere in paese centinaia di atleti per mostrare loro tutta l’ospitalità della comunità – ha dichiarato il vicesindaco Luigi Pezzi, delegato allo Sport –. Sarà sì un momento agonistico, ma sarà anche un’occasione di festa e di incontro, che ogni anno da quasi quattro decenni si rinnova grazie all’entusiasmo, degli organizzatori". La Maratonina di Voltana è organizzata dall’associazione Podistica Voltana con il patrocinio del Comune di Lugo e della Regione Emilia Romagna. Per informazioni: 338-3352787.