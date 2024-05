Podistica Cento chilometri, è la volta buona

Finalmente è la volta buona. Per tre volte nelle ultime quattro edizioni non si è potuta tenere la "corsa" degli Appennini per eccellenza, ovvero la Cento Chilometri del Passatore. Le edizioni 2020 e 2021 erano saltate per via della pandemia, mentre quella dello scorso anno è stata funestata dalla drammatica alluvione che ha colpito la Romagna e buona parte del territorio in cui si gareggia, rendendo impossibile correre in zone diventate pericolose per via delle frane. Ma in questo 2024 non sembrano esserci ostacoli di nessun tipo e, dunque, si correrà regolarmente la 49ª edizione della Cento, sul consueto percorso da Firenze a Faenza. Oltre 3.300 gli iscritti, con un centinaio di runner provenienti da 32 nazioni. Si parte alle 15 da piazza Duomo a Firenze in gabbie da 500 persone, con la precedenza ai migliori tempi. Arrivo nella tarda serata a Faenza, nella consueta cornice di Piazza del Popolo. Come sempre sono numerosi i premi che saranno assegnati: il primo classificato riceverà, oltre al primo premio, anche la Targa del Tribunato con dedica al compianto Alteo Dolcini, tra i fondatori della "Cento" e cui ricorre il centenario dalla nascita.

Al primo uomo e alla prima donna che transiteranno al traguardo sarà consegnato inoltre un piatto di ceramica in ricordo di Pietro "Pirì" Crementi, venuto a mancare nel dicembre ’21, storico direttore di gara della Cento. A sostituirlo il recordman della Firenze-Faenza, ovvero Giorgio Calcaterra, vincitore di 12 edizioni filate – con tanto di record, fissato in 6 ore, 25’ e 46’’ – e in gara in 15 edizioni consecutive ma costretto al forfait, vista la condizione fisica non ottimale. Alla Cento numero 49 saranno assegnati anche i premi di classifica del campionato italiano e viene assegnato anche il Gran Premio della Montagna: il primo uomo a transitare sul Passo della Colla di Casaglia (913 metri slm, al 48º chilometro) riceve il premio intitolato a Francesco Calderoni mentre la prima donna quello dedicato ad Angela Bettoli. Sarà inoltre conferito il premio di miglior esordiente. La Cento 2024 sarà interamente trasmessa via Tv e Web grazie a Sport2u.tv in diretta web sul percorso da Firenze a Faenza con studio di appoggio: saranno 25 le ore di diretta, dalle 11 di oggi alle 12 di domani: per la prima volta sarà trasmesso in diretta il passaggio dei runner al Passo della Colla. Come tradizione, la Cento rappresenta l’ultimo atto del Trittico di Romagna che comprende anche la Maratona del Lamone e la 50 Km di Romagna. David Colgan è in testa alla classifica provvisoria con 10’ di vantaggio su Enrico Bartolotti. Ugo Bentivogli