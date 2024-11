La festa della Podistica Pratese

Prato, 24 novembre 2024 – Un momento di gioia e riflessione per la Podistica Pratese, che ha festeggiato un anno di successi e di impegno collettivo. Nella calorosa atmosfera della nuova sede sociale di Seano, il presidente Raffaele Moccia ha tracciato un bilancio dei traguardi raggiunti, sottolineando con orgoglio il grande risultato dell’ultima Eco Maratona Pratese.

Tra le manifestazioni di punta citate durante l’incontro, spiccano La Festa del Podista e Ricordando Serena, eventi che hanno richiesto un impegno significativo, ma che rappresentano il fiore all’occhiello della società. Queste iniziative hanno dimostrato la straordinaria competenza e conoscenza dell’ambiente podistico da parte della squadra, consolidandone il prestigio a livello locale e oltre. L’incontro conviviale è stato l’occasione perfetta per celebrare i meritati successi e per rafforzare il senso di appartenenza a un gruppo che, anno dopo anno, continua a distinguersi per passione, organizzazione e amore per lo sport.