Pokerissimo del Follonica. Battuto il Sandrigo 5-2

Follonica sul velluto nell’esordio casalingo al Capannino (5-2 il finale) contro il Sandrigo. Pronti via e la partita è subito scoppiettante: triplo miracolo di Català e sul ribaltamento di fronte vantaggio del Sandrigo con Ghirardello che da vicino fa secco Barozzi. Il Follonica spinge e Franchi fallisce una comoda occasione su tap-in. Pareggio di Federico Pagnini su tiro secco dopo un bel gioco da dietro porta. Ardit (gol contestato) riporta in vantaggio i sandricensi ma il Follonica alza il ritmo e, dopo qualche salvataggio miracoloso di Català, Francesco Banini raccoglie l’assist del fratello Davide e di prima buca l’ex portiere del Grosseto. Nel secondo tempo Marco Pagnini (alza e schiaccia) riporta avanti il Follonica grazie ad una rete di alta scuola. Francesco Banini ha l’opportunità di chiudere i conti su rigore ma Català si oppone alla grande. Ma non può nulla sulla fucilata di Thiel da fuori area che fissa il punteggio sul 4-2. Il match lo sigilla Montigel (5-2) che raccoglie un grande assist di Francesco Banini.

FOLLONICA: Barozzi (Mugnaini); D. Banini, F. Banini, M. Pagnini, F. Pagnini, Franchi, Thiel, Montigel, Bracali. All. Silva.

SANDRIGO: Català (Merlo); Poletto, Ghiradello, Moyano, Cocco, Ardit, Brendolin, Serraiotto, Castro. All. Marozin.

Arbitri: Silecchia, Giangregorio.

Reti: Moyano, F. Pagnini, Ardit, F. Banini, M. Pagnini, Thiel, Montigel.