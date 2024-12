Polina Horodnycha scelta dall'Estense Putinati per il campionato di serie A2 di ginnastica ritmica

È Polina Horodnycha l’atleta straniera scelta dall’Estense Putinati in vista del prossimo campionato di serie A2 di ginnastica ritmica, in programma a partire dal 22 febbraio 2025. Si tratta di una ginnasta ucraina, nata nel 2005 nell’oblast di Odessa e da anni tra le migliori atlete del proprio Paese. Polina vive a Kiev, dove fa parte della squadra nazionale dell’Ucraina, ma naturalmente da qualche anno la sua vita è sconvolta dalla guerra.

"Polina è stata con noi otto giorni, necessari per effettuare le varie operazioni burocratiche – spiega l’allenatrice Livia Ghetti –. La famiglia di una nostra ginnasta l’ha ospitata facendola sentire come a casa, e noi abbiamo fatto altrettanto dentro e fuori dalla palestra. Tanto che Polina ci ha lasciato una lettera commovente, nella quale ci ha ringraziato per l’accoglienza e per averla fatta sentire così importante. Si è emozionata anche attraverso piccole cose, come una cena in pizzeria con le nuove compagne di squadra. Ci ha mostrato come si allena nel proprio Paese, dove deve convivere coi bombardamenti. Non vediamo l’ora di averla nuovamente a Ferrara in vista del campionato di serie A2, al quale parteciperà attraverso un permesso speciale".

Per l’Estense Putinati comunque è già ora di fare sul serio, perché oggi e domani a Rimini è in programma il campionato nazionale d’insieme. Un appuntamento al quale la squadra Open si avvicina alla grande, considerando che lo scorso weekend Martina Cesari, Nathalie Cottafava, Giorgia Gargantini, Silvia Pecchenini e Maddalena Vitali hanno centrato il primo posto della classifica e quindi la qualificazione alla prova nazionale.