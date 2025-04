Polisportiva Carrarese sconfitta dall'Arezzo: 29-31 in Serie B di pallamano

Sconfitta di misura per la Polisportiva Carrarese che nell’anticipo infrasettimanale al palazzetto di Avenza (porte girevoli) valida per la sesta di ritorno del campionato regionale di Serie B di pallamano, si arrende all’Arezzo per 29-31 (primo tempo 17-15). Alla ricerca del primo successo stagionale, la squadra allenata da Gianpaolo Vezzoni gioca ancora a ranghi ridotti, ma chiude in vantaggio il primo tempo a +2. Nella ripresa non regge il ritorno degli aretini che con un parziale di 12-16 ribaltano il risultato, conquistando i due punti in palio. A poco servono le 7 reti ciascuno di Mazzanti e Gini.

In classifica la Polisportiva resta ancora al palo (ma non ci sono retrocessioni) a -6 in virtù della penalizzazione inflitte per mancanza di due formazioni giovanili iscritte ai rispettivi campionati. Archiviata la gara, ai carraresi restano tre partite (nell’ordine Medicea Poggio a Caiano, Follonica e Grosseto, di cui due in trasferta) per togliere lo zero dalla casella delle vittorie.

Formazione e reti: Antognetti, El Goundali 1, Mazzanti 7, Meoni 4, De Giorgi, Bugliani 5, Benedetti 5, Cerulli, Musetti, Biagioni, Gini 7.

ma.mu.