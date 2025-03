Polisportiva Galli sconfitta a Milano

Arezzo, 17 marzo 2025 – Vince il Sanga Milano il big match di giornata del girone A. Fatale alla formazione di coach Garcia un blackout nel secondo quarto con solo 4 punti realizzati e 18 subiti. Invana la reazione nella ripresa, con il Sanga in controllo. Menzione finale la tripla di Maria Lazzaro, fondamentale per mantenere la differenza punti nel doppio confronto. Pol.Galli: Degiovanni, Rossini, Di Fine, Faustini, Mioni Milano: Moroni, Toffali, Allievi, Nori, Zelnyte.

Primo quarto a ritmi elevati: sbloccano da una parte Degiovanni e Di Fine, rispondono dall’altra Nori e Toffali per il 4-5. Botta e risposta Faustini e Allievi, mentre i canestri di Di Fine e Rossini valgono il 13-11. Si sblocca anche Cruz, ma Moroni e Toffali ridanno il vantaggio a Milano sul 15-18. Finale di quarto tutto di marca toscana: Cruz colpisce dalla distanza mentre Lazzaro e De Cassan firmano il 22-18. La lunga portoghese trova un altro canestro mentre è De Cassan a sancire il 26-21 del primo quarto. Nel secondo periodo si riparte ancora con Cruz a segno per il più sette, con Pinotti a chiamare subito timeout.

Al rientro cambia la trama: Milano inizia a trovare maggiore concretezza offensiva riportandosi subito a contatto grazie a Toffali e Tibè. E’ ancora quest’ultima a far male alle ex compagne, sorpassando sul 30-32. Coach Garcia prova a metter mano alla panchina, ma il blackout offensivo non si ferma e il Sanga scappa con Nori e Cicic a scrivere il 30-39 per un incredibile 4-18 di parziale. Milano riparte così come aveva terminato e con Moroni e Tibè è 30-43 in avvio. De Cassan e Mioni provano a rianimare le compagne (34-45), ma Milano controlla e chiude sul 38-52 dopo trenta minuti. Ultimo periodo che non riserva particolari emozioni: Lazzaro, Cruz e Rossini provano a riaprire i giochi (48-59 al 35′), ma Milano non trema e con Moroni e Zelnyte risponde colpo su colpo restando sempre a distanza di sicurezza. Nel finale è ancora Moroni a mettersi in evidenza con il canestro del più undici, ma Lazzaro evita un ulteriore beffa e a una manciata di secondi dal termine risponde con una tripla fondamentale per mantenere il doppio confronto. Termina 58-66.