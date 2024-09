Poviglio espugna Parma. La salvezza ora è vicina

Duplice successo fontamentale in chiave salvezza per la Platform-Tmc Poviglio, che si impone in entrambe le gare esterne della terzultima giornata della poule retrocessione del campionato di Serie A sul diamante parmense della Ciemme Oltretorrente.

Padroni di casa avanti 2-0 in gara-1, prima di essere raggiunti dai bianco-blu al sesto inning; un fuoricampo da tre punti di Castillo nella ripresa successiva fa volare gli uomini di Marchi al +3, prima del tardivo tentativo di rimonta ducale che chiude il match sul 5-4.

Nella rivincita pomeridiana sono gli ospiti a cominciare col piede giusto, andando avanti di due lunghezze, prima di ritrovarsi sotto 4-2.

Sil ul punteggio di 4 pari, Lugli porta a casa Gastaldi e Minari, prima che Medina chiuda il match sul 6-4 con 3 out veloci.

Con questo doppio successo, la Platform-Tmc (nella foto, immagine scatta a fine partita) domenica andrà a Torino con due preziose gare di vantaggio sui padroni di casa. Le basterà ottenere una singola vittoria per essere quasi certa della salvezza.

Soprattutto, però, la formazione reggiana domenica ha migliorato sensibilmente la propria posizione di classifica.

In questo momento, infatti, è quarta in graduatoria a pari merito con Senago (con 5 vittorie ed altrettante sconfitte) e, soprattutto, precede ben tre formazioni.

Trattasi di Oltretorrente e Senago (quinte con 4 vittorie e 6 sconfitte) e Torino (3 e 7). Guida la classifica il Codogno (7 e 3) e la coppia formata da Crocetta Parma e Milano (6 e 4).

Le distanze fra le varie posizioni della classifica è quindi ancora minima e quindi tutto può ancora succedere nelle quattro partite che mancano alla fine della competizione.

d.r.