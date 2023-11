Calcio Uisp a 11: Pozzuolo travolto da Alinò, bucata la difesa dei Blues Boys

La Spezia, 19 novembre 2023 – Otto su otto. Il Valeriano Favaro Alinò strapazza con un poker il Pozzuolo e rimane là, più in alto di tutti, nella massima serie del calcio a 11 Uisp della Lega della Spezia e della Valdimagra, che arriva all'ottava giornata di andata. Sono ben 32 i gol fatti, soltanto 7 i subiti, molto vicino a questi dati anche il Blues Boys, ben più indietro sconfitto dal Real Chiappa, ma con una difesa ottima (solo 8 i gol rimediati). Nel Girone 1 rialza la testa anche il Cpo Ortonovo Agriturismo La Sarticola mentre rimangono a ruota della capolista La Serra e l'Amatori Per Lucio.

Nel Girone 2, cade in casa il Gran Caffè Sarzana (contro lo Sporting Bacco), così il Sesta Godano l'agguanta in vetta, in una graduatoria molto equilibrata. Bella la vittoria dell'Albianese sul Pugliola/Bellavista per scrollarsi dalle zone basse.

Infine, nel Girone 3, l'ex leader La Colomba 9.80 battuta e raggiunta in seconda posizione (a guidare è il Ceserano, sempre imbattuto) dal Rangers Soliera.

GIRONE 1

Amatori Per Lucio-Asc Bagnone 3-1 (Freschi 2, Tincani; Cabras), Montemarcello-Cpo Agr. La Sarticola 1-3 (Cardillo; Marinari M. 2, Babboni), Valeriano Favaro Alinò-Gs Pozzuolo 4-1 (Finetti R. 2, Llozhi, Coppola M.; Fausti), Cgs Real Chiappa-Blues Boys 1-0 (Agrifoglio C.), La Serra-Asd Il Ritrovo Filetto 3-0 (Gjonaj 2, Casoni), Amatori Filattiera-Comano 1-1 (Malatesta; Chelotti).

Classifica: VF Alinò punti 16; Serra e Amatori per Lucio 12; Real Chiappa 10; Blues Boys 9; Cpo La Sarticola 8; Comano e Pozzuolo 7; Ritrovo Filetto 6; Amatori Filattiera 5; Montemarcello e Bagnone 2.

GIRONE 2

Gran Caffè Sarzana-Sporting Bacco 1-2 (Grassi A.; Daffeh, La Placa), Sesta Godano-Delta del Caprio 1-0 (Pouye), Blues Boys 2-Asd Atletico Tresana 2010 1-3 (Giovanelli S.; Pinelli 2, Gabrielli L.), Pugliola / Bellavista-Albianese 1-3 (Giannarelli N.; Ballasheni, Bayoud, Benetti), Riomaior Bar O'netto-Amatori Castelnuovo 0-2 (Simoncini V., Caldarelli).

Classifica: Gran Caffè Sarzana e Sesta Godano punti 11; Delta del Caprio 9; Amatori Castelnuovo e Atletico Tresana 8; Albianese 7; Sporting Bacco e Pugliola/Bellavista 6; Riomaior 5; Blues Boys 2 4; Amatori Pallerone 3.

GIRONE 3 Atletico Gordana-Autoservice Cassana 3-0 (Balla 2, Dellapina), Asd Il Ritrovo Filetto 2-Pegazzano 0-1 (Balzano), Romito-La Colomba 9.80 2-3 (Torres Salcedo, Colotto; Conciatori, Pino, Ferrari A.), Us Ceserano-Virgoletta 3-0 (Terenzi 2, Bouatmane), Rangers Soliera-Farafulla Fc 3-0 (Ippolito A. 3).

Classifica: Ceserano punti 13; Colomba e Rangers Soliera 11; Pegazzano e Virgoletta 10; Farafulla 8; Golfo dei Poeti Lerici 5; Ritrovo Filetto 2 e Atletico Gordana 4; Autoservice Cassna 3; Romito 1.