Prato capitale del pattinaggio artistico. I campionati del mondo al PalaKobilica

Una manifestazione sportiva di livello internazionale, che vedrà sfidarsi in città 130 pattinatori e pattinatrici in rappresentanza di sedici Paesi. E che rappresenta un’occasione da sfruttare al massimo per il territorio, in termini turistici ed economici. Dal 26 al 28 settembre, Prato diventerà la capitale del pattinaggio: il PalaKobilica ospiterà infatti i campionati del mondo della specialità "obbligatori", organizzati dalla Primavera Prato (che ha di recente festeggiato il primo posto a livello italiano nel ranking delle società stilato annualmente dalla Fisr) in collaborazione con il DLF Pistoia.

Una tre giorni di sport, ma anche un’opportunità da cogliere per le attività economiche del territorio: in città sono attese almeno 400 o 500 persone, considerando anche gli staff tecnici delle varie Nazionali e gli accompagnatori (o i familiari) degli agonisti. Ma si tratta di una prima stima di massima, che la realtà potrebbe portare a rivedere al rialzo specie se il pubblico dovesse rispondere con entusiasmo. "Solo la delegazione americana sarà composta da circa un centinaio di persone. Hanno chiesto la disponibilità di 45 camere d’albergo – hanno commentato Maurizio e Candida Cocchi, rispettivamente dirigente ed allenatrice della Primavera – abbiamo rimandato gli ospiti ai canali istituzionali del Comune, per informarli circa le proposte del territorio circa le strutture ricettive, le peculiarità gastronomiche e di interesse storico e culturale. Con i nostri tesserati abbiamo anche girato un video, nelle scorse settimane, che mette in risalto i monumenti e le attrazioni della città".

Ci saranno sportivi provenienti anche dall’Argentina, dall’India e dagli Stati Uniti: sembrerebbero insomma aprirsi prospettive interessanti, per gli esercenti pratesi. "In pista ci saranno i migliori atleti del mondo – ha commentato Marina Magelli, presidente della Primavera - sarà un’occasione di festa, oltre che per avvicinarsi al nostro sport". Sul piano agonistico, il programma prevede il debutto in pista giovedì prossimo, da mezzogiorno, per le categorie "Cadetti" e "Jeunesse". La sera, alle 19.45, si terrà invece la cerimonia d’apertura. Il giorno successivo toccherà invece alle categorie "Seniores" maschile e femminile, con la chiusura della kermesse programmata per la mattina di sabato quando si sfideranno le categorie "Juniores".

Quattro gli atleti pratesi convocati dal commissario tecnico della Nazionale, Fabio Hollan: Mattia Danesi, Niccolò Mariotti, Desirèe Cocchi e Angela Costantino. "Un esempio concreto di turismo sportivo, per Prato. Avremo infatti modo di dare un’immagine della nostra città e di tutte le cose che può offrire dal punto di vista artistico, architettonico e culturale – ha chiosato il sindaco Ilaria Bugetti - credo che l’accoglienza stia sicuramente nella promozione del territorio ma anche nelle relazioni umane. In conclusione, questa tre giorni di pattinaggio racchiude un mix di elementi che la rendono un’occasione speciale, unica e storica".

Giovanni Fiorentino