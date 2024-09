Prato e Italgronda Futsal. I primi test sul campo

Prime uscite stagionali per Prato Calcio a 5 Montebianco e Italgronda Futsal Prato. Entrambe le formazioni pratesi che militano nei campionati nazionali hanno infatti giocato le loro prime amichevoli di preparazione ottenendo risultati alterni. Bene il Prato Calcio a 5, che ha vinto per 5-0 il confronto con l’Atletico 2001 di serie C2 grazie alla doppietta del nuovo acquisto argentino Angeloff e alle reti dell’altro nuovo Gravina, di Del Greco e Angelillis. E’ sceso in campo anche l’altro albiceleste Nieto, appena sbarcato dall’aereo, mentre è stato costretto a restare al palo il bomber ‘cavallo di ritorno’ Berti Lorenzi, out perché febbricitante. Una sconfitta e una vittoria invece per l’Italgronda Futsal Prato, che ha esordito con uno 0-3 rimediato dall’altra toscana di serie B Futsal Torrita in un match giocato sul sintetico all’aperto nella prestigiosa cornice del Viola Park di Bagno a Ripoli, ma che poi si è riscattato battendo per 8-4 il Remole di serie C1 grazie alle doppiette di Piccirilli e di Ed Daoudy e alle reti di El Gallaf, Truschi e Disca e ad una autorete. Nei prossimi giorni le due pratesi scenderanno di nuovo in campo: il Prato Calcio a 5 Montebianco per affrontare il Versilia e l’Italgronda Futsal Prato che avrà come avversario l’Atletico 2001.

Massimiliano Martini