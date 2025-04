Prato Half Marathon e Un po’ ‘n poggio: il ritorno delle corse podistiche 2025

Due iniziative dedicate al podismo, ormai istituzionalizzatesi, pronte a tornare ad una settimana di distanza l’una dall’altra. Tutto pronto per le edizioni 2025 di "Un po’ ‘n poggio" e della "Prato Half Marathon", presentate ieri in Comune alla presenza degli organizzatori, del presidente del consiglio Lorenzo Tinagli e dei consiglieri delegati allo sport Luca Vannucci e Gianluca Coppini.

Si parte con Un po’ ‘n Poggio, la "camminata ecologica" che torna per la ventiseiesima edizione. La partenza è libera e fissata per domani dalle 8,30 alle 10 da Piazza Mercatale. La scelta dei percorsi vede tre tragitti di 6, 15 e 20 km. L’iscrizione costa 15 euro (7 per i bambini) ed è possibile effettuarla sul sito online della manifestazione.

Il prossimo 13 aprile si correrà invece la Prato Half Marathon: partenza alle 9,30 dal Castello dell’Imperatore, per 21,097 km tutti pianeggianti da correre per le vie della città. Anche quest’anno la manifestazione sarà valida per il campionato toscano, premiando i primi tre classificati di ogni categoria fra "Assoluti", "Promesse", "Juniores" e "Master".

Gli eventi prenderanno però il via sabato prossimo, alla vigilia della corsa: alle 10 aprirà il "village" in piazza delle Carceri, dal quale ci si potrà iscrivere alla manifestazione direttamente negli stand dell’organizzazione. Quel giorno sarà possibile prendere parte agli eventi collaterali: la "Walk zone" e poi alle 16,15 la "Kids Fun Run", la corsa per bambini accompagnati dai genitori.

La giornata proseguirà con la consegna dei pettorali di gara alla sindaca Ilaria Bugetti (alle 17) con la kermesse che andrà ad intrecciare il "Trofeo Denti" di rugby: gli organizzatori si ritroveranno con gli sbandieratori di Montemurlo e le squadre del torneo organizzato dal Gispi impegnate nella consueta passeggiata della vigilia.

Tornando alla partenza della Half Marathon, alla testa del gruppo saranno i Maratonabili e Christian Giagnoni, reduce peraltro dal successo nella prima tappa del Giro d’Italia Handbike. Oltre al percorso più lungo, ci sarà la "Stracittadina" (di 10 km) il "Walking" con Milena Megli (una camminata di 4 Km) ed è stata confermata la "Fido Running".

Ci sarà infine Piero Giacomelli con la onlus Regalami un Sorriso, che in questi circa dieci anni ha permesso di acquistare e donare 205 defibrillatori (utilizzati in undici casi) in tutto il territorio. Ed il duecentoseiesimo arriverà a breve.

Giovanni Fiorentino