Prato per la vita, le foto della tappa di Borgonuovo

Prato, 22 maggio 2024 – La comunità podistica di Prato si è riunita nuovamente per una causa nobile, con la tappa di Borgonuovo del circuito "Prato per la Vita 2024" organizzata dal Circolo Arci Borgonuovo in collaborazione con la ASD Prato Nord. Questo evento, un appuntamento fisso per gli amanti della corsa e del cammino, ha offerto un percorso cittadino classico di 8 chilometri, con un'opzione ridotta di 4 chilometri pensata per i camminatori, sempre più numerosi, che desiderano godere dell'evento in compagnia. La partecipazione è stata eccellente, in linea con le edizioni precedenti, confermando l'affetto e l'impegno della comunità verso questa iniziativa. La manifestazione si inserisce nel tradizionale circuito podistico itinerante organizzato dalla Uisp di Prato, che ogni settimana cambia il punto di partenza, portando l'entusiasmo della corsa in diversi angoli della provincia.

Questa formula, che ha riscosso grande successo negli anni passati, continua a essere un punto di riferimento per gli sportivi locali. Il costo di iscrizione, simbolico, è di soli 2 euro e tutto il ricavato, una volta detratte le spese organizzative, viene devoluto a fini benefici. Quest'anno, i fondi raccolti saranno destinati alla "San Vincenzo de’ Paoli", che fornisce assistenza economica alle persone in difficoltà, e alla "Asd Special Team ONLUS", che promuove lo sport e l'inclusività. La varietà dei percorsi offerti, che spaziano dagli 8-9 chilometri per i più allenati ai 4-5 chilometri per i camminatori, permette una partecipazione ampia e inclusiva, rendendo lo sport accessibile a tutti.

Il prossimo appuntamento del circuito è fissato per il 23 maggio a Seano, seguito da una serie di altre tappe: 28 maggio a Narnali, 30 maggio presso l'ex ippodromo, 4 giugno a Vergaio, 6 giugno a Kepos, 11 giugno a Figline.

"Prato per la Vita 2024" non è solo una serie di gare, ma un movimento che unisce sport, solidarietà e comunità, dimostrando come la passione per la corsa possa trasformarsi in un potente strumento di aiuto e inclusione. Ci vediamo alla prossima tappa, pronti a correre insieme per una giusta causa.