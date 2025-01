Premiati atleti e società per i successi nel 2024. L’assessore Bartoli: "Lo sport aiuta a crescere"

CASTELFRANCOMolte società sportive di Castelfranco protagoniste, nelle varie discipline e in diversi campionati e tornei di vario livello, nel 2024. Sono state ricevute e premiate in Comune dall’assessore allo sport Davide Bartoli. "E’ stato un buon anno per lo sport a Castelfranco quello che si è appena concluso – si legge in una nota del Comune – Le molte realtà sportive del territorio hanno raccolto i risultati che sono arrivati dopo anni di un percorso che ha portato alcuni atleti castelfranchesi a eccellere nelle proprie discipline e categorie. Il Comune ha voluto premiare tutte le società sportive e gli atleti che hanno raggiunto dei risultati significativi. La premiazione si è svolta in sala del consiglio e i nominativi degli atleti meritevoli di ricevere il riconoscimento sono stati indicati dalle singole società".

L’assessore allo sport Davide Bartoli ha consegnato i riconoscimenti a circa 90 atleti. Le società premiate sono la Pallavolo Castelfranco, Frogs, Virtus Orentano, Karate Nava, Stella Rossa Ritmica, Podistica Castelfranchese, Acquateam. "Era un giusto riconoscimento alle associazioni sportive – ha spiegato l’assessore allo sport Bartoli - che con sacrifici si adoperano nel formare questi ragazzi e gli atleti che grazie a queste realtà vengono stimolati a migliorarsi e raggiungere sempre nuovi obiettivi. Questo è un territorio ricco di realtà sportive che vanno tutelate, nonostante il periodo di ristrettezze economiche. Il Comune comunque è vicino a questa realtà perché lo sport oltre ad essere una pratica importante per la salute è anche una cultura che aiuta i giovani a crescere e vivere in un ambiente sano".