Premio all’ippica pisana. Il dono del Panathlon Club

Significativo incontro, in occasione dell’ultima conviviale, fra il presidente del Panathlon Club International di Pisa, Mirko De Cristofaro, e il direttore della società ippica Alfea, Emiliano Piccioni (nella foto). Durante la stagione di corse al galoppo fu dedicato, come ogni anno, un premio al Panathlon pisano e il club ha restituito l’invito. Nell’occasione il dottor Piccioni, che ha ricevuto in dono il gagliardetto del club e un attestato di stima per quanto realizzato a San Rossore questi anni, ha spiegato all’uditorio i risultati di una stagione ippica che ha visto un forte ritorno all’ippodromo di famiglie e di giovani anche grazie alle molte iniziative che sono andate a integrare l’episodio sportivo di base rappresentato dalle corse.

Importanti risultati sono stati ottenuti dall’impianto pisano che è balzato al primo posto in Italia per presenza di pubblico e volume di gioco giornaliero sia sul campo che sulla rete esterna. Con questa iniziativa il Panathlon Club Internationl di Pisa ha mostrato di voler continuare le sue attività di divulgazione e anche nei prossimi mesi sarà impegnato in manifestazioni e promozioni sull’etica ed il FairPlay. Il prossimo appuntamento sarà il 14 di giugno con la conviviale che avrà come ospite l’assessore allo Sport ed alle Politiche giovanili di Pisa, Frida Scarpa, che spiegherà i progetti che il Comune sta seguendo per lo sport di base, elemento fondamentale in una società moderna.

Sempre nel mese di giugno il Club sarà impegnato nel supportare il torneo benefico di padel e tennis che si svolgerà nei campi sportivi del Comune di San Giuliano Terme il 15 e 16. Sarà l’occasione per raccogliere fondi per alimentare il supporto ai malati oncologici. Dopo la pausa estiva un evento molto rilevante vedrà, nel mese di settembre, la concomitanza delle Regate Storiche delle Repubbliche Marinare, che si terranno quest’anno a Genova, con la consueta regata velica del gemellaggio Panathlon Repubbliche Marinare. Le attività del Panathlon Club Pisa, in quanto “benemerita del CONI” e come organizzazione etico/sportiva riconosciuta dal CIO, si concentrano in tutti quegli ambiti sportivi dove il messaggio sociale ed etico deve essere valorizzato e amplificato. Il Club è aperto a chiunque sia interessato a partecipare alle varie iniziative e soprattutto a coloro che amano conoscere di più del movimento olimpico nazionale ed internazionale.

Quest’anno in novembre il Panathlon Club International di Pisa festeggerà i 70 anni della sua fondazione. Sono in programma eventi e manifestazioni che coinvolgeranno tutta la comunità pisana degli amanti dello sport e sarà questa la migliore occasione per aderire a questo club.