Premio Fedeltà allo sport: conto alla rovescia. Lunedì il grande evento con tanti "big"

L’attesa è finita. Lunedì 3 giugno, alla presenza del presidente regionale del Coni, Simone Cardullo, edizione 2024 del premio "Fedeltà allo sport", a cura di Valter Nieri, che sarà anche il presentatore della manifestazione, come sempre; stavolta, però, affiancato dalla dottoressa Ilaria Gradi e coadiuvato da Diletta Tomei e dalla geologa e pallavolista Debora Vanuzzo, direttrice del premio.

Edizione delle nozze d’argento, all’"Hotel Country Club" di Gragnano, con la consegna delle sfingi d’oro, coniate dall’artista lucchese Giampaolo Bianchi. Indimenticabili le premiazioni del passato, come quelle di Paolo Rossi e Pietro Mennea. Ecco i premiati di quest’anno. Calcio: Franco Causio, Ivano Bordon, Alessandro Andreini (ex giocatore della Lucchese ed in profumo di diventare team manager di un grande club di serie "A"); Marco Landucci (ex portiere di Fiorentina, Inter e Lucchese e recente vice allenatore della Juventus, navigando da tanti anni come vice di Max Allegri).

Ciclismo: Vincenzo Nibali, Alessandro Petacchi (uno fra i più forti velocisti del mondo di tutti i tempi ed attuale voce tecnica della Rai al Giro d’Italia); Claudio Golinelli (l’atleta più vittorioso di tutti i tempi di squadre lucchesi e capannoresi, vincitore di tre campionati del mondo su pista in maglia Fanini ed ancora l’ultimo italiano ad aver vinto il titolo nelle specialità della velocità e del keirin); Roberto Amadio, il team manager delle squadre nazionali e Pierluigi Castellani.

Pallavolo: Simona Rinieri, attuale "ds" della Teadora Ravenna e schiacciatrice dell’unico campionato del mondo femminile vinto dall’ Italia a Berlino 2002. Judo: Giulia Quintavalle, la più grande judoka italiana di tutti i tempi e l’unica ad aver vinto l’oro olimpico in questa disciplina a Pechino nel 2008.

Pattinaggio artistico a rotelle: Rebecca Tarlazzi, l’atleta al mondo più titolata di tutti i tempi, tutt’ora campionessa del mondo in carica e vincitrice di 16 titoli mondiali da juniores a seniores singolo e in coppia.

I premi collaterali sono quelli alla memoria di Gigi Simoni, Aldo Biagini e Alfio Castiglioni. Ci saranno anche il presidente di "Amore & Vita", Ivano Fanini; il presidente del Porcari Volley, Roy Tocchini; il presidente della Nottolini Volley, Enrico Bertini ed altri dirigenti dello sport lucchese.

Massimo Stefanini