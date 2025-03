Presentato il bozzetto realizzato nell’Istituto "Bianciardi». Bsc, il nuovo logo lo firma Alocci

Una pallina da baseball a forma di esagono, di colore bianco su sfondo rosso, i colori della città. Sarà questo il nuovo logo del Bsc Grosseto, semplice ed essenziale, studiato e creato da Federico Alocci, studente della 4B dell’Istituto Bianciardi di Grosseto, indirizzo Tecnico grafica e comunicazione, con l’aiuto degli insegnanti.

"Il nuovo logo del Bsc è il simbolo di una società che guarda al futuro senza dimenticare il proprio legame con la città – dice l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi –. Un progetto che unisce sport, identità e talento, grazie al lavoro degli studenti del Polo Bianciardi, che hanno saputo tradurre in un segno grafico i valori di una realtà importante per Grosseto. Come amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere iniziative che rafforzano il rapporto tra il mondo dello sport e quello della formazione, offrendo ai ragazzi esperienze concrete e di valore".

"Ci tengo a ringraziare gli studenti e tutta la scuola perché hanno fatto un bel lavoro – dice Antonio Pugliese, presidente del Bsc –. E’ stato difficile scegliere, tutti i loghi avevano qualcosa da raccontare".

"Questa opportunità rafforza il legame tra istituzioni e realtà del nostro territorio – dice il dirigente scolastico del Polo Bianciardi, Marco D’Aquino –. I ragazzi hanno svolto un lavoro diverso da quelli abituali in classe: è stata una sfida che ha consentito loor di mettere in pratica gli studi teorici". "Abbiamo centinaia di menti giovani, è una fortuna – conclude Michele Ranieri, insegnante discipline grafiche del Polo Bianciardi –. Il logo rappresenta un abbraccio a Grosseto".

In finale sono arrivati altri quattro progetti: quello di Emma Fromboluti, della 4° B, di Alessandra Nanni, della 4° A, di Dimitri Corridori, della 5° A, e di Kevin La Cara, della 5° B. Il lavoro dei ragazzi è stato seguito dal coordinatore del progetto, Michele Ranieri, e dagli insegnanti Patrizia Vincenzoni, Gianluca Falangola, Donatella Bonaccorsi, Marcella Materazzi, Gaia Paolillo, Federica Cipolletta, Luca Di Maggio e Gaia Zocchia.

Maria Vittoria Gaviano