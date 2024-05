Prima Categoria. Il Real Fusignano stupisce e si salva

Prima dell’ultima giornata di andata aveva 6 punti, frutto di una striminzita vittoria e di tre pareggi. Pensare alla salvezza era quanto meno azzardato: e invece il miracolo è arrivato. Al termine di un ritorno spettacolare con 22 punti (5 vittorie e 7 pareggi e 3 sole sconfitte) il Real Fusignano ha ottenuto prima l’accesso ai playout – ma col vantaggio del campo – poi la permanenza in Prima Categoria a spese della Polisportiva 2000, caduta a Fusignano 2-0, dopo una gara nella quale i neroverdi di casa hanno fatto decisamente meglio. "Ci avevano detto che il lavoro del nostro allenatore Roberto Cevenini avrebbe pagato alla distanza – spiega il centrocampista classe 2000, Giammaria Di Pinto – e così è stato. Ci abbiamo messo un po’ ma anche se è una frase fatta, in realtà siamo riusciti davvero a fare gruppo: nel finale si sentiva nell’aria che ce l’avremmo fatta a salvarci. Noi che siamo rimasti dallo scorso anno, Belletti, Gulini, Farina, Mazzotti, Maraldi, Merli e io, abbiamo cercato di trasmettere qualcosa ai nuovi arrivati e credo ci siamo riusciti. Tanti giovani ma anche tanta qualità". Di Pinto, 8 gol in campionato, aveva giocato i playout anche lo scorso anno col Real: "Abbiamo affrontato la partita senza paura: abbiamo mangiato sempre insieme al campo in vista della gara".

u.b.