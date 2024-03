Prima Categoria Romagnano, operazione aggancio. In palio punti pesanti contro la Folgor Marlia

Trasferta insidiosa allo stadio di Marlia per il Romagnano che dopo la sconfitta interna col Corsagna è intenzionato a riprendere la propria marcia nel campionato di Prima Categoria. Quella col Folgor Marlia è una sfida che vale molto perché gli avversari, sesti in classifica, sono avanti di 3 punti e possono essere riagguantati. Batterli significherebbe rientrare in scia della zona playoff ma non sarà facile anche perché il tecnico Michele Dati deve fare i conti con una lunga serie di assenze.

Agli infortunati si è unito Mirko Biagini mentre Pedrazzi sarà ancora assente per motivi di lavoro ed il portiere Mariani non si è ancora ristabilito dalla sindrome influenzale. Sempre a causa dell’influenza Bongiorni ha potuto sottoporsi ad un solo allenamento. Sono da valutare, infine, le condizioni di Mancini. Insomma tra defezioni certe e giocatori in dubbio il Romagnano dovrà stringere i denti. Una nota positiva è rappresentata quanto meno dal rientro dalla squalifica di Barbetti che potrà dare maggiore verve ed intensità al centrocampo amaranto.

Gianluca Bondielli