Fra il 16 ed il 17 novembre scorsi, l’Asd Corallo aveva già organizzato ed ospitato a Bagnolo la seconda prova del campionato regionale "silver" di ginnastica ritmica. Ed a due settimane di distanza da allora, il club montemurlese è pronto ad organizzare la prima prova del campionato di insieme "gold" di ritmica. Una manifestazione che prenderà il via oggi, sempre al Nesti, e che vedrà sfidarsi decine e decine di agoniste provenienti da tutta la regione. In gara ci saranno ovviamente anche le atlete "padrone di casa" di Patrizia Iovine, che vanno a caccia di conferme dopo le buone prestazioni delle ultime uscite. Lo scorso settimana ad esempio, una delegazione della società aveva gareggiato nell’ambito della seconda prova del campionato toscano individuale silver, cogliendo risultati apprezzabili: Lidia Romanelli e Monica Fontana avevano ad esempio agguantato una medaglia d’argento ciascuna, mentre Arianna Cappellini, Lavinia Aiazzi e Tessa Vaccai, avevano portato a casa un bronzo a testa. Anche le varie Giulia Ciampi, Emily D’Andrea, Nicole Scialdone, Sofia Vollero e Sofia Nicoletti avevano ben figurato, mentre Ginevra Tamburro e Bianca Borselli non hanno avuto la possibilità di gareggiare causa infortuni.

Giovedì il gruppo dovrà tra l’altro tornare a competere, in quanto a Rimini inizierà il campionato nazionale. Ma l’attenzione adesso va tutta alla prova odierna di Bagnolo: quindici formazioni in rappresentanza di dodici società (fra le quali l’Etruria, a rappresentare Prato) con le ginnaste che scenderanno in pedana a partire dalle 13,25. La kermesse dovrebbe concludersi con le premiazioni fissate per le 16,45. E il Corallo punta a far bene tanto sul piano organizzativo quanto su quello agonistico. "L’organizzazione e lo svolgimento della scorsa competizione hanno portato 150 ginnaste ad avvicendarsi in pedana nelle due giornate di gara. Il livello rispetto alla prima prova ha mostrato una crescita e una maturazione degli esercizi – ha commentato Iovine, ripartendo dalla gara organizzata il mese scorso - le nostre ginnaste hanno affrontato tutte la pedana in maniera sempre più matura e sicura anche da un punto di vista emotivo, dimostrando che il lavoro che si sta svolgendo in palestra è quello giusto".