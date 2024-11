Primo stop per i Diavoli. Trenta minuti di black out. Rovigo esulta al Mirabello. Coach Violi: "È colpa mia»

Valorugby

17

Rovigo

26

VALORUGBY EMILIA: Farolini; Bruno, Resino, Leituala, Mastandrea (18’-28’ Marinello, 50’ Tavuyara); Ledesma (69’ Pescetto), Cuoghi (56’Renton); Ruaro (32’ Dell’Acqua), Paolucci (cap.), Amenta; Du Preez (56’ Pisicchio), Schinchirimini; Favre (67’ Rossi), Silva (50’ Marinello), Diaz (69’ Mazzanti). All.: M.Violi.

FEMI CZ DELTA ROVIGO: Belloni; Sperandio, Vaccari (48’ Diederich Ferrario), Moscardi (64’ Sironi), Lertora (58’ Uncini); Thomson, Visentin (58’ Chillon); Casado Sandri, Cosi, Ortis; Ferro (cap.) (41’ Zottola), Steolo; Swanepoel (58’ Tripodo), Giulian (54’ Frangini), Della Sala (74’ Bolognini). All.: D.Giazzon.

Arbitro: Gnecchi, di Brescia.

Marcatori: 10’ meta Della Sala tr Thomson, 13’ cp Thomson, 17’ cp Thomson, 24’ meta Lertora tr Thomson, 35’ meta Resino tr Ledesma; 45’ cp Ledesma, 54’ cp Thomson, 62’ meta Resino tr Ledesma, 70’ cp Thomson.

Note: spettatori 1200 con folta rappresentanza ospite. Al 17’ cartellino giallo a Silva.

La prima sconfitta della stagione arriva per mano del Rovigo. Al Mirabello la squadra dalle grandi strisce rosse e blu ha vinto con merito, seppur con margine tecnico non netto.

Due mete per parte: quelle rodigine nel primo quarto di partita, quelle granata nell’ampia fase centrale del match.

A fare la differenza nel punteggio sono stati i penalty kick: ben sei quelli calciati verso i pali dallo springbok polesano Thomson (quattro a segno), a fronte di uno solo tentato e trovato da Ledesma.

È stato un bel match, ben giocato da entrambe le squadre e in particolare da Rovigo nei primi venti minuti, durante i quali i trequarti rodigini hanno messo in crisi la linea reggiana con passaggi veloci e rapidi inserimenti in verticale; così sono nate le mete del pilone Della Sala al 7’, dopo fuga centrale di Ferro, e di Lertora al 23’, sulla fascia sinistra.

Sotto 0-20, il Valorugby ha avuto il pregio di non mettersi a giocare con frenesia e di ripartire dal punto saldo costituito dalla mischia. Al 35’ due belle incursioni di Bruno, la pressione degli avanti e l’apertura di Cuoghi hanno lanciato verso la meta tra i pali Resino, per un più confortante 7-20 di metà partita.

Nella ripresa un piazzato per parte di Ledesma e Thomson, entrambi mediani dell’emisfero sud, hanno mantenuto inalterato il divario (10-23) fino al 62’, quando una prodezza del da poco entrato Tavuyara ha riaperto la partita: l’azzurro-figiano ha rotto un placcaggio, è sgusciato dalla presa di altri due rossoblù, ha pestato sulle gambe per metà campo e ha servito Resino per la seconda meta personale del simpatico trequarti oriundo, trasformata da Ledesma dalla posizione più angolata (17-23). Negli ultimi venti minuti Rovigo ha però mostrato di meritare il successo, tenendo Reggio lontana dalla terza meta e trovando altre due punizioni piazzabili, una delle quali messa a segno dal solito Thomson.

La sconfitta fa scivolare i Diavoli in terza o quarta posizione (dipende dall’odierna Petrarca-Colorno) ma non toglie nulla alle possibilità della squadra di Violi.

"Mi prendo la responsabilità dal punto di vista tecnico per il primo tempo ‘non giocato’ – ha dichiarato alla fine l’head coach dei Diavoli- Non siamo stati all’altezza della partita e nemmeno di noi stessi. Sono mancate attitudine e aggressività, non deve accadere. La reazione nel secondo tempo c’è stata, ma ormai il punteggio era troppo penalizzante".

Serie A Élite, quarta giornata: Valorugby-Rovigo 17-26 Rangers-Mogliano 27-8; oggi, 14.30, Lazio-Fiamme Oro, Lyons-Viadana, Petrarca-Colorno.

Classifica: Delta Rovigo 18 punti, Viadana 15, Valorugby 14, Petrarca Padova 11; Hbs Colorno 9, Rangers Vicenza 8, Fiamme Oro Roma 6, Mogliano Veneto 1, Lazio 0; Lyons Piacenza 0.

Serie C. Nella seconda giornata di C il Valorugby cadetto gioca oggi a Forlì contro il Romagna; il Rugby Guastalla ospita Ravenna. Entrambe le partite iniziano alle 14.30.