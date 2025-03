Promozione. Il Ganaceto si arrende. Big match al Campagnola

ganaceto

0

campagnola

2

GANACETO: Poli, Mandreoli, Mondini, Vaccari (80’ Cavani), Mecorrapaj, Sghedoni, Gianelli, Paoli (75’ Della Casa), Caselli (70’ Zanni), Dapoto. A disp. Cornia, Toure. All. Virgilio.

CAMPAGNOLA: Vlas, Marzi, Ricciotti, Previato, Parisi, Vezzani, Montanari (70’ Camillo), Barilli, Carlucci (75’ Jocic), Rivi, Consiglio. A disp. Vioni, Mora, Pedrazzoli, Fontanesi, Cortese, Chakir, Vetere. All. Manfredini.

Arbitro: Caiazzo di Reggio

Reti: 52’ e 86’ Rivi

Nel big match di Promozione il Campagnola passa sul Ganaceto. Al 25’ tiro da fuori di Vezzani che coglie la traversa, al 30’ Feninno imbuca per Gianelli che a tu per tu con Vlas si fa ipnotizzare. Poi al 52’ la sblocca Rivi su corner anticipando tutti sul primo palo. Al 60’ Caselli colpisce male di sinistro e Vlas salva. All’86’ Rivi scatta sul filo, dribbla Poli e deposita in rete il 2-0.