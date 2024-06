Prova d’orgoglio del Bbc. Vinte due gare su tre

Il Bbc New Energy ha chiuso con due vittorie la serie contro la capolista San Marino. Il Bbc ha reso omaggio al nuovo main sponsor New Energy Gas e Luce con due prestazioni da grande squadra, che hanno consentito di mettere al tappeto il club di Doriano Bindi sia in gara 1 che in gara 2. Il New Energy sabato sera ha provato addirittura infliggere un cappotto al San Marino, che sfoderando il suo attacco (che ha subito toccato duro Paez e Gonzalez, con le battute di Jiandido Tromp e Oscar Angulo) è riuscito a salvare un fine settimana difficilissimo per la voglia di riscatto di Biscontri e compagni, vincendo gara 3 per 9-6. Il S. Marino trova subito la chiave giusta contro Eric Paez portandosi subito sul 2-0 nel primo inning con un solo homer di Jiandido Tromp ed un punto forzato dalla base ball di Leo Ferrini. Il Bbc non si perde d’animo e ribalta la partita al cambio campo con tre punti contro Anderson De Leonarrivati con due volate di sacrificio (Barcelan e José Garcia) e un singolo di Samuele Bruno. I titani tornano avanti nel secondo con tre punti prodotti da un singolo a basi piene di Marcos Diaz e da un doppio di Pieternella. Tra quarto e quinto gli ospiti aggiungono altri quattro punti. Nella parte bassa del quinto un fuoricampo da tre punti di José Garcia, che sale a 16 punti battuti a casa, riavvicina il New Energy che tuttavia non riesce più ad impensierire De Leon prima, e il rilievo Dimitri Kourtis che riscatta così la brutta prova di venerdì.