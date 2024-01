Pucci sempre vincente: dal calcio al burraco. La seconda "pelle" del dirigente del Castelnuovo

Già eccellente calciatore, in seguito dirigente calcistico e team manager da tanti anni del Castelnuovo, si è affermato anche come campione di burraco. Parliamo di Pierpaolo Pucci, personaggio conosciuto in tutta la provincia, carattere aperto e amico di tutti che, adesso, dopo le esperienze calcistiche, in coppia con il dottor Pietro Caracausi, dentista, ha vinto partecipando a un torneo di burraco al circolo Acli "Rita Levi Montalcini" di Barga. Pierpaolo Pucci e Pietro Caracausi si sono aggiudicati il primo posto su trentacinque coppie partecipanti, con il bel premio di 180 euro in buoni- acquisto, ovviamente da dividere in due. "Per vincere – ha commentato Pucci – ci vuole sempre anche un po’ di fortuna. Comunque devo dire che siamo anche bravi. Con Pietro giochiamo spesso insieme i tornei e, quando lui è impegnato nella sua professione, fanno coppia con me, di volta in volta, le mie sorelle, Tiziana e Antonella. Alla prossima".

D. M.