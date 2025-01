Pugilato, a ferrara la difesa del titolo Ebu. Malvina già pronta per il ring. Righi l’aspetta per l’11 aprile

Pamela Malvina Noutcho Sawa si prepara alla difesa del titolo Ebu dei pesi leggeri. Dopo aver battuto Nina Pavlovicall’Unipol Arena, la pugile infermiera tornerà sul ring l’11 aprile, a Ferrara, per affrontare Martina Righi, prima a contendere la cintura continentale alla bolognese. Per Malvina si tratterà di una sfida molto importante per proseguire nel percorso. Una difesa positiva del titolo ne farebbe una possibile sfidante per il titolo mondiale. Al quarto posto del ranking Ibf, l’atleta della Bolognina si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista dopo aver trascorso la fine di dicembre per alcune sessioni di guanti Oltremanica per non abbassare il livello di concentrazione.

Diego Lenzi, altro bolognese che sta muovendo i primi passi nel professionismo, salirà sul ring nelle prossime settimane: El Toro, soprannome che si è guadagnato tra i super massimi in virtù dei 113 chili di stazza, combatterà il 15 marzo a Milano dopo il debutto vincente al Centro Pavesi contro Georgije Stanisavljev sempre nella città meneghina lo scorso dicembre. Prima sarà impegnato in ritiro con la Nazionale del nuovo tecnico Giovanni De Carolis, percorso che lo porterà a difendere i colori azzurri ai prossimi mondiali.

Gianluca Sepe