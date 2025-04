Pugilato ’a mani nude’. Sul ring i migliori per i titoli iridati. Grande show a Palazzo Wanny

Per molti la disciplina è ancora sconosciuta ma fra pochi giorni avranno modo di scoprirla: il 26 aprile dalle ore 18 Palazzo Wanny ospiterà il primo appuntamento italiano di Bare Knuckles, la boxe a mani nude, nata nel 2018 a Filadelfia, la città del mitico personaggio cinematografico Rocky Balboa interpretato da Sylvester "Sly" Stallone. Saliranno sul ring pugili americani e italiani che si affronteranno per la conquista del titolo europeo e mondiale.

Fra i protagonisti annunciati Conor McGregor, uno dei più famosi fighter del mondo che ha spiegato perché per la tappa di esordio sia stata scelta proprio Firenze. "Questa città – ha detto – è l’anima e il cuore del Calcio storico e abbiamo scelto di partire proprio da qui per far conoscere la vera essenza del combattimento e regalare un grande spettacolo".

Annunciata altresì la presenza di Chris Camozzi, campione in carica della categoria cruiserweight, che sfiderà Lorenzo Hunt, ex campione della stessa divisione. Nella categoria heavyweight combatterà Haze Hepi, pugile di etnia Maori che ha commentato: "Vengo da una stirpe di guerrieri; questa è la BKFC, il top del combattimento a mani nude, e sono onorato di poterla chiamare la mia nuova arena di sfida". Mentre nei welterweight salirà sul ring l’irlandese Jimmy Sweeney, considerato il "re" della boxe a mani nude, che sfiderà Rico Franco, un avversario altrettanto famoso negli Usa.

Fra gli italiani non poteva mancare Andrea Bicchi, un calciante che si è rivelato già molto a suo agio anche sul ring. "Combatto per la mia famiglia – ha annunciato – e per gli amici che inseguivano un sogno e non ce l’hanno fatta". La prevendita dei biglietti è già aperta sul circuito Vivaticket.

Franco Morabito