Pugilato, applausi e tanti campioni del passato per ricordare Zappaterra. Serata di boxe a Mezzogoro

Serata di grande pugilato, venerdì scorso a Mezzogoro, davanti ad una splendida cornice di pubblico che ha vissuto con passione ed entusiasmo l’esperienza della boxe in piazza su un ring regolamentare. Si sono disputati 8 incontri sulla distanza di 3 round da 3 minuti ciascuno, che hanno reso avvincente ogni momento della serata pugilistica conclusasi poco prima della mezzanotte. Tanti gli ospiti d’onore nel parterre fra i quali ex campioni del pugilato, alcuni anche del mondo, come l’allenatore della nazionale italiana Francesco Damiani, Loris Stecca, Marcello Matano, Cristian Sanavia, Gianni Gelli, Luca Mori, che hanno reso ancor più magica esaltante l’appuntamento, oltre al campione olimpico di lotta Vincenzo Maenza, medaglia d’oro a Los Angeles e Seoul. La serata ha avuto momenti particolarmente toccanti quando l’organizzatore, il mezzogorese Daniele Zappaterra ex campione olimpico a Montreal nel 1976 nonché campione italiano, ha consegnato una targa alla signora Silvana, moglie di Carlo Alberto Rossi il compianto concittadino a cui era dedicata la manifestazione. Alla premiazione presenti l’assessore del comune di Codigoro Stefano Adami e l’onorevole Mauro Malaguti.

