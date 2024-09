Pugilato. Baldacci vola in Sassonia contro Tussupov. In palio il titolo di campione mondiale

L’appuntamento è di quelli da segnare col circoletto rosso sul calendario, diverse settimane prima. Loris Baldacci torna sul quadrato e questa volta l’occasione è data dall’evento del 12 ottobre, in programma alla Muldentalhalle di Grimma, in Sassonia. In terra tedesca, il riminese se la vedrà col kazako Talgat Tussupov e in palio ci saranno le cinture di campione mondiale unificato WBF e AMB, per quanto riguarda i master al limite dei 79.4 kg. Baldacci, pugile 44enne in forza alla Tiger Gym di Rimini di Nicolò Sanna, avrà a che fare con un atleta esperto e con alle spalle ben 180 match. Stili diversi e spettacolo assicurato. "La preparazione è andata secondo i piani, abbiamo messo insieme forza ed esplosività – spiega proprio Baldacci -. Insieme al mio staff, abbiamo cercato di studiare e prevedere le mosse del mio avversario. Un pugile duro come la pietra, Tussupov, con tanta esperienza data da tutti gli incontri passati". Lo staff di Baldacci ha investito in modalità di allenamento innovative, con la regia di un allenatore esperto come Luca Berges, del preparatore atletico Riccardo Serafini e del mental coach Filippo Galimi. Gli obiettivi sono due e uno e consequenziale all’altro. "Vincere e staccare così il biglietto per Las Vegas 2025".