Pugilato. Bramerini, cuore e qualità. E’ suo il titolo italiano Junior

Alessandro Bramerini getta il cuore oltre l’ostacolo e si laurea campione d’Italia categoria Junior. Un fine settimana dalle mille emozioni per la Boxe Siena Mens Sana che si è presentata sul ring di Chianciano Terme con due pugili, Alessandro Bramerini e Dante Tekeng, chiamati a onorare i colori biancoverdi e a rappresentare Siena ai Campionati Italiani Schoolboys/Junior. La giovane promessa biancoverde, Bramerini, non si è lasciato certamente intimidire dalle abilità dei suoi avversari portandosi, punto a punto, fino alla finale. Finale che lo ha visto contrapposto al giovane pugile emiliano, tra i migliori atleti in circolazione, Damir Caselli. Qua, il mensanino ha messo in campo tecnica, concentrazione e grande grinta, conducendo tre riprese costantemente in vantaggio fino al gong finale. Un match tra due esperti più che giovani promesse, dove Alessandro non si è lasciato mai abbattere dalla stanchezza e, soprattutto, dal dolore alla mano, poi rivelatasi una frattura. Purtroppo, l’infortunio costerà all’atleta l’esclusione dai campionati Europei, ma la cintura tricolore è sua. "Questo infortunio non ci voleva – commenta il Maestro David Borgogni – Alessandro era in un momento di massimo rendimento, sia per la preparazione sia dal punto di vista psicologico grazie anche alla vittoria appena conquistata. Adesso, però non è il momento di abbattersi. Per il momento ci godiamo la vittoria. In questi Campionati si sono affrontati i migliori pugili italiani e nessun match era scontato, oltre ai complimenti ad Alessandro, vorrei ricordare ed elogiare anche l’altro partecipante Dante Tekeng che ha incontrato per sorteggio il pugile più forte del suo girone che, in finale ha vinto il titolo italiano. Sono orgoglioso dei miei ragazzi".