PUGILATO: DOMANI E DOMENICA IL TROFEO ’CITTà DI CARRARA’ ORGANIZZATO DALLA ’ENRICO BERTOLA’. Tutto pronto per la due giorni di boxe. C’è anche il Memorial Francesco Franchini

E’ dedicato a Francesco Franchini uno dei cinque memorial in programma all’interno della 19ª edizione del trofeo ’Città di Carrara’, la manifestazione di boxe organizzata dalla Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ nel fine settimana sul ring della Dogali (porte girevoli). Classe 1924, pugile degli anni ’40 e ’50 con un centinaio di incontri disputati dei quali un buon 25% vinti per ko, Franchini inizia a frequentare la palestra di boxe nel 1946 come peso piuma ed è uno dei pugili di spicco della squadra che vince il campionato regionale insieme a Brizzi, Binelli, Zanelli, Ravenna, Boncompagni, Chisci, Baratta, Pancani, Bernucci. Una carriera lunga e prestigiosa che però non arriverà mai al professionismo. Alla fine degli anni ’40 lancia la sfida al campione italiano dei pesi gallo, Ladisi, che però non accetta l’incontro. Uno dei suoi migliori match, e anche l’ultimo della carriera, è quello alla fine degli anni ’50 contro Bruno Visentin che più tardi diventerà campione italiano ed europeo. Le cronache parlano di un incontro molto bello, terminato in parità.

Nella due giorni di pugilato sono in programma anche il sesto Criterium giovanile (domani, inizio ore 9.30) valido per le qualificazioni alle finali nazionali che si disputeranno a Lido di Fermo, e la settima prova di qualificazione per i campionati italiani di gym boxe (domenica, inizio ore 9.30). La società gialloazzurra porterà sul ring alcuni dei suoi pugili: Nicola Bui (elite, 71 kg, insegnante Michele Terenzoni), Keoma Buselli (elite, 75 kg, insegnante Valerio Cavallini), Vittorio Prencipe (school boys, 44 kg, insegnante Cristian Prencipe), Elia Alpini (junior, 75 kg, insegnante Michele Terenzoni) e Kledi Esposito (elite, 68 kg, insegnante Sergio Dall’Olio).

ma.mu.