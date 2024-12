Pugilato. Edera, tris di medaglie in Polonia

Si è svolto in Polonia sul ring di Cracovia il torneo Internazionale Wisla Golden Glove (43° torneo Teofil Kowalski) sotto l’egida della Federazione pugilistica europea (Eubc) e organizzato dalla Polish Malopolski company. Si trattava di un Sei nazioni con 170 pugili, che permetteva ai vincitori di raccogliere punteggi anche nella classifica dell’ente mondiale Iba.

Rappresentava l’italia il team dell’Edera Boxe Forli con tre atleti: Luca Ciani (classe 2004), categoria Elite 75 kg (Edera Boxe Forlì, sede Ronco); Hlieb Khoroshevskyi (classe 2009), Junior 63 kg (Boxe Baroni-Edera Boxe Forlì, sede Panighina); Nazar Pylypchuk (classe 2009, Junior 60 kg Boxe Baroni-Edera Boxe Forlì, sede Panighina). Gli ultimi due di nazionalità ucraina e residenti a Forlì. I giovani alfieri della società forlivese hanno realizzato un risultato di rilievo con la medaglia d’oro vinta da Khoroshevskyi e due bronzi,

Vitalii Khoroshevskyi, co-allenatore ederino della sede della Panighina ha accompagnato gli atleti in questa trasferta e si ritiene soddisfatto dei risultati in una competizione di così alto livello. "Nazar si è trovato un po’ spiazzato in semifinale e ha perso contro un degno avversario polacco. Essendo alle prime esperienze internazionali, vedo in lui del potenziale. Luca Ciani in semifinale non ha potuto dare il meglio, reduce da un doppio infortunio con frattura di naso e zigomo in un match ad agosto e problemi alla spalla, ma ha combattuto quasi alla pari contro il pugile della Repubblica Ceca. Un’ottima prestazione. Infine mio figlio Hlieb Khoroshevskyi – 15 anni compiuti in ottobre, nazionale ucraino, bronzo agli Europei ‘Schoolboys’ 2023 –, vincitore nei superleggeri, in semifinale e finale ha affrontato match difficili, specie quello contro il campione polacco, comunque battuto nettamente ai punti. Una bella soddisfazione per tutti noi".

Hilieb, dunque, continua la sua marcia verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Appena tornato a Forlì si è dichiarato molto soddisfatto del risultato. "Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno dato l’opportunità di prendere parte a un torneo meraviglioso e, naturalmente, all’Edera Boxe Forlì e al mio allenatore, mio padre Vitalii". Contenti anche Ciani, che ha potuto competere grazie all’ottima preparazione pianificata dal suo tecnico titolare dell’Edera Nino Fiumana, e Nazar Pylypchuk, debuttante ad alto livello.

