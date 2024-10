Pugilato. Giannotti vince anche a Ferrara. Belaouane: bella prova, ma perde

Nuova vittoria per il campione italiano dei 63 kg Giacomo Giannotti, che anche sul ring di Ferrara vince e convince terminando un difficile match prima del limite. Assieme a Giannotti, tra le corde è salito un altro atleta della Reggiana Boxe Olmedo, Yassin Belaouane (51 kg elite), che nonostante la bella prova ha dovuto cedere la vittoria all’avversario che boxava tra le mura di casa.

Belaouane ha combattuto fino all’ultimo, ma il pugile che si è trovato davanti, più basso di lui, lo ha messo costantemente sotto pressione.

L’avversario ha dimostrato di saper fare qualcosa di più alla corta distanza e così Belaouane ha perso ai punti. Ma con onore. “White Jack” Giannotti ha mostrato ancora una volta al pubblico che ama la noble art quanto conti la tecnica in uno sport troppo spesso considerato grezzo. Il giovane campione reggiano, detentore del titolo italiano della sua categoria, con passi brevi e veloci si avvicinava all’avversario grazie alla copertura del jeb, per poi entrare con duri colpi precisi al viso e al corpo e tornare alla distanza. Imprendibile. L’avversario, travolto dall’irruenza di Giannotti, è stato costretto a legare spesso, prendendosi anche un richiamo ufficiale. Il suo angolo, notando l’enorme differenza tecnica sul ring, alla fine della seconda ripresa ha deciso per la sospensione cautelare, scongiurando un infortunio che poteva essere grave.