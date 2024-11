Pugilato, i campionati regionali toscani a Prato

Prato, 4 novembre 2024 – Campionato Regionale italiano Elite di pugilato, la fase regionale Toscana per la prima volta sbarca a Prato ospite dalla Pugilistica Pratese al Centro Sportivo Nesti di Bagnolo.

Il gong d'inizio è stato sabato 2 novembre. I vincitori di ogni categoria di peso rappresenteranno la Toscana ai Campionati Italiani Assoluti 2024, che avranno luogo a Seregno dal 3 all'8 dicembre.

Il Campionato italiano di pugilato Elite è la massima competizione pugilistica dilettantistica Italiana, organizzata dalla FPI e riservata ai pugili dilettanti. Gli atleti vincitori si fregiano del titolo di campione d'Italia dilettanti. Un appuntamento per valorizzare le eccellenze pugilistiche della Toscana e che permetterà ai migliori atleti di confrontarsi sul palcoscenico nazionale. Pugilistica Pratese soddisfatta per Fabio Skuqi che vince e convince con una vittoria prima del limite alla seconda ripresa passando alla semifinale. E dopo due giornate intense di boxe si concludono queste eliminatorie per campionati italiani con tre pratesi alle semifinali, Skuqi dei 71kg dei padroni di casa Pugilistica Pratese, Francesco Dolente dell'Accademia Prato, Josè Lavia dell'Ambra Libertas.

Il 9 (alle 21) e 10 novembre (alle 17) a Bagnolo semifinali e finali della fase regionale valevole per la partecipazione agli assoluti italiani.