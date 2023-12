Pugilato. La lombarda Tosi campionessa italiana dei Pesi Gallo: "Sono felicissima, ringrazio chi mi è stato vicino»

VIGEVANO (Pavia)

Un sogno che è diventato realtà. Veronica Tosi (nella foto), 34 anni, pugile professionista della Kbk Vigevano è la nuova campionessa italiana dei Pesi Gallo. Ha ottenuto la cintura battendo a Roma Anna Lisa Brozzi, ex-campionessa europea, in un match dominato sin dalla prima delle 10 riprese. "Sono felicissima – ammette Veronica – Ho raggiunto un traguardo che mai avrei sognato di ottenere e per questo devo dire grazie, oltre che a me stessa, a tutte le persone che in questi 15 anni mi sono state vicine ". Veronica Tosi si è infatti avvicinata tardi alla boxe e pure per caso. "Avevo iniziato con la kick – racconta – poi ho voluto provare la boxe ed è stato un colpo di fulmine".

Con il maestro Giuseppe Genna, che l’ha seguita dai suoi esordi, l’atleta vigevanese ha disputato oltre 60 incontri da dilettanti. Ma in testa aveva un obiettivo: diventare professionista. "La prima volta che sono salita sul ring con il nuovo status – spiega – mi sono sentita al posto giusto. Del resto la mia boxe istintiva e d’attacco è più funzionale in questo ambito che tra i dilettanti". Felicissimo anche Genna: "Veronica mi ha regalato una soddisfazione incredibile. Quello che ha fatto certifica l’attività che svolgiamo da anni. Anche noi possiamo onorarci di avere un campione italiano nella città che, nel tempo, tra i professionisti ha avuto solo Luigi Tessarin e Vincenzo Imparato". Tosi ora, dopo la pausa, tenterà la difesa del titolo forse già a marzo.

Umberto Zanichelli