Pugilato. Montelupo ospita la grande boxe. Sul ring anche i beniamini locali

Non solo pallavolo o ginnastica artistica, stavolta il Pala Bitossi di Montelupo si appresta ad ospitare una grande serata di boxe. L’appuntamento è per questa sera alle 20 con l’international contest organizzato da Rosanna Conti Cavini di Grosseto e Asd Sempre Avanti Firenze, società pugilistica che ha una palestra anche in via Urbania 5 a Montelupo, e valevole pure come nono Memorial Umberto Cavini, in ricordo del presidente della Pugilistica Grossetana scomparso nel 2015. Dopo un’esibizione di piccoli atleti si proseguirà con nove Incontri dilettanti, a fare da antipasto al match clou della serata, ossia l’incontro professionistico tra Vittorio Parrinello, in passato Dilettante Nazionale Italiano e Olimpionico, e Mihail Burlac. A salire sul ring saranno anche diversi ragazzi del circondario, a partire dai due portacolori della Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli. Il debuttante Ricky Bukri, che nella categoria Elite 60 chilogrammi se la dovrà vedere contro Luca Dellavalle della Boxe San Giuliano. Sempre al meglio delle tre riprese, per la categoria Elite 75 kg, Niko Patrinostro incrocerà i guantoni con Leonardo Bergo della Pugilistica Biella.

Altri ragazzi del territorio sono l’altro debuttante assoluto James Sufaj di Fibbiana (School Boy 50 kg), frazione del Comune di Montelupo Fiorentino, che sarà opposto a Francesco Achille Biondo (Boxe Giuliano), e Drilon Thaci (Elite 75 kg), fresco partecipante ai campionati Europei Under 22 e vicecampione Italiano dilettanti 2022. Il suo avversario però non sarà più Francesco Dolente di Prato, costretto a dare forfait per un attacco influenzale, bensì il temibile peso medio Stephan Talla della Boxe Verbania. Visto l’impegno di atleti di casa è facile prevedere la presenza di tanti appassionati sulle gradinate del Pala Bitossi per questo evento di grande boxe patrocinato dal Comune di Montelupo.

Nel fine settimana, poi, prenderà il via anche il campionato italiano Èlite che si disputerà presso il palazzetto dello sport di via Abetone a Chianciano Terme (Si) dal 9 al 15 dicembre prossimi. A giocarsi il titolo nella categoria 71 kg ci sarà anche l’empolese della Sanseverino Scardigli, Christian Borracchini.

