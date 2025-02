Pugilato. Parte il torneo Nepi Etruria. Ci saranno 13 pugili empolesi

Torna da domani alla palestra Montagnola di Firenze il torneo di pugilato Nepi Etruria. Tra i 449 iscritti ci saranno anche 13 ragazzi della Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli. Il primo a salire sul ring nella categoria Junior 70 kg sarà Sebastian Barabasz, opposto a Gabriele Ribaudo dell’Uppercut Cecina. Domenica sarà invece la volta di Niccolò Borselli (Junior 63 kg) contro Zbidi (Boxe Mugello), mentre venerdì prossimo 28 febbraio si metteranno i guantoni Rudy Laguardia (Youth 60 kg) contro Tommaso Poli (Universum Prato) e Augusto Pizzo (Youth 65 kg) contro Degli Innocenti (Pug Montecatini). Gli altri partecipanti della società empolese sono Lorenzo Coppolaro (Junior 54 kg), Matteo Iori (Elite 65 kg), Kevin Londi (Elite 65 kg), Alessandro Caggiano (Elite 75 kg), Riccardo Giacquinta (Youth 63 kg), Niko Bukri (Elite 60 kg), Giorgio Scardigli (Elite 75 kg), Nico Patrinostro (Elite 75 kg) e Cristian Borracchini (Elite 71 kg).

"Questo torneo rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri ragazzi, che avranno la possibilità di confrontarsi con atleti preparati, arricchendo la propria esperienza in un contesto così prestigioso – racconta il direttore sportivo, Giancarlo Piermaria -. Sarà un’importante occasione di crescita, non solo sportiva, ma anche per consolidare la nostra presenza nella "Firenze del Pugilato". Guardando alle precedenti edizioni, siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e dell’esperienza maturata dai nostri atleti".