Pugilato, riprende l’attività. La Metropolis sogna in grande

Con il mese di settembre inizia il nuovo anno per i pugili tesserati Metropolis, un anno in cui il tecnico Moriconi chiede conferme ai pugili già rodati, ma iniziando a gettare le basi per futuro partendo dai giovanissimi, per dare nuova linfa vitale alla nobile arte nostrana. Il 28 e 29 di questo mese, primo e difficilissimo impegno per Simone Kaludjerovic,, elite prima serie categoria kg 63,5 il quale salirà sul ring di Barcellona nel prestigioso torneo ad invito IX Torneo Internacional Amistat Boxeo Amatour. Kalu (così soprannominato) dovrà affrontare pugili provenienti dalla Spagna, Argentina, Inghilterra, Georgia, Marocco. In una competizione di alto rango tecnico. Per il ventenne viareggino anche il modo per testare le sue condizioni fisiche in previsione dei campionati regionali Elite di novembre. Il secondo pugile in rampa di lancio per questo inizio di stagione pugilistico è il professionista già campione italiano Marvin Demollari. Il boxer lucchese, è in attesa di definire il rientro, magari disputando nuovamente il titolo nazionale oppure guardare oltre e rischiare in un match della vita (Inghilterra o Spagna come eventuali sedi internazionali). Novità di questo inizio di stagione è la nuova sede degli allenamenti, sita presso la palestra Samurai Viareggio in zona Migliarina, in un assoluto tempio delle arti marziali, dove regna il sacrificio, la dedizione e umiltà.