Pugilato, riunione molto attesa domenica prossima, con dodici incontri di giovanile, elite e femminile. Ferrara Boxe a Fossadalbero: il clou è Molaro

È un’estate ricca di appuntamenti per Ferrara Boxe, che domenica prossima allestirà un ring in un contesto da sogno, il Castello di Fossadalbero. Roberto Croce e i suoi collaboratori stanno infatti preparando una riunione speciale presso la storica residenza della nobiltà estense, con la possibilità di cenare a bordo ring (prenotazione ai numeri 339-8389566 e 353-4404960). Sono ben 12 gli incontri previsti a partire dalle 20,30, con numerosi atleti di casa, ma anche della Pugilistica Padana, Pugilistica Comacchiese e di altre società delle province limitrofe.

A Fossadalbero ce ne sarà davvero per tutti i gusti, dal pugilato giovanile a quello Elite passando per quello femminile. L’incontro più atteso è probabilmente quello che metterà di fronte Emanuele Molaro (Ferrara Boxe, nella foto con Roberto Croce) e Alessio Bonissoni (Boxing Club Bologna). Ecco il programma completo della riunione in programma domenica prossima al Castello di Fossadalbero: Andrea Mantovani (Ferrara Boxe)-Filippo Baratella (Pugilistica Rodigina), Manuel Simoni (Pugilistica Comacchiese)-Luca Brascia (Pugilistica Rodigina), Mohanad El Bouhanati (Boxe Nicotera)-Zoran Suljic (Pugilistica Padana), Ludovica Ferrari (Ferrara Boxe)-Greta Prosperi (Pugilistica Padana), Valeria Ciobu (Ferrara Boxe)-Martina Marzola (Ravenna Boxe), Carlo Mannoni (Ferrara Boxe)-Vlad Popa (Ring-Adora Boxe), Giada El Okabi (Ferrara Boxe)-Gaia Zauli (Ravenna Boxe), Tamrat Ricciuti (Ferrara Boxe)-Emanuele Malavasi (Boxing Club Bologna), Victor Ciobu (Ferrara Boxe)-Alessandro Favaro (Pugilistica Rodigina), Simone Grotti (Ferrara Boxe)-Alberto Fiore (Ravenna Boxe), Emanuele Molaro (Ferrara Boxe)-Alessio Bonissoni (Boxing Club Bologna), Silver Johna (Ferrara Boxe)-Federico Palmieri (Boxing Club Bologna).

Stefano Manfredini