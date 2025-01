Pugilato. Stasera ‘La Notte dei Gladiatori’

Stasera, con inizio alle ore 21 al Palamattioli di via Benedetto Dei andrà in scena "La Notte dei Gladiatori": si tratta di un evento che celebra la nobile arte della boxe, organizzato da Paolo Bologna, nome d’arte "The Gladiator" - 28 anni, calciante degli Azzurri e neo campione italiano dei superwelter - col supporto della Pugilistica Azzurri di Santa Croce e il patrocinio del Comune di Firenze.

La manifestazione, che si articola su 11 incontri dilettantistici (2 femminili) su 3 riprese, sarà preceduta alle 20.45 da una esibizione di bambini. Prezzo del biglietto: 10 euro per gli adulti e 5 per i ragazzi al di sopra dei 14 anni. Sarà presente l’assessora allo sport del Comune Letizia Perini.