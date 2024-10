Pugilato: sul podio in Sicilia in una competizione nazionale. Novelli e Roveggio, stelline di Ferrara Boxe

A Catania sono nate due stelline, destinate a brillare in maniera sempre più intensa nei prossimi anni. Nella fase nazionale Sparring-Io – di fatto il campionato italiano riservato al pugilato giovanile – Gaia Novelli è salita sul gradino più alto del podio nella categoria 40 kg, mentre Chiara Roveggio si è piazzata in seconda posizione nei 50 kg. Si tratta di due giovanissime atlete di Ferrara Boxe (accompagnate in Sicilia dal tecnico Sebastiano Novelli) che hanno dimostrato di essere tra le più forti e talentuose in assoluto del panorama nazionale. Una grande soddisfazione per la società del maestro Croce, che si gode la crescita del movimento femminile. A prescindere dal titolo conquistato, ha destato grande impressione la prestazione di Gaia Novelli, che si è imposta lasciando soltanto le briciole alle avversarie. Passando ai dilettanti, venerdì scorso Ferrara Boxe ha organizzato una bellissima riunione a Coronella, dove il pubblico si è entusiasmato per Emanuele Molaro, Gerardo Damiano, Leo Nexha e Andrea Mantovani. Molaro ha conquistato una vittoria schiacciante contro Alessio Bonissoni (Boxing Club Bologna), che è riuscito a resistere in piedi fino alla fine arrendendosi ai punti. Damiano era reduce da una lunga assenza dal ring, ma grazie all’efficacia dei suoi colpi l’ha spuntata in maniera egregia sull’ostico Yasin Belaouane (Reggiana Boxe). Belle e convincenti le vittorie di Mantovani e Nexha contro Gabriele Chiariello (Arci-Uisp Ravarino) e Nicolae Rodvanschi (Edera Boxing Gym Ravenna). Niente da fare invece per Simone Grotti contro il fortissimo Giacomo Giannotti (Reggiana Boxe) che venerdì 18 ottobre a Reggio Emilia incrocerà i guantoni con Molaro in un match che promette spettacolo. Infine, da lunedì prossimo al 18 ottobre Emma Baruchello tornerà in Nazionale italiana Youth per un training camp ad Assisi.

Stefano Manfredini