Pugni spettacolari. Vinciguerra micidiale. Kobba, che gancio!

La "Xmas Boxing Night" 2024 ha offerto una giornata ricca di emozioni e spettacolo. Undici i combattimenti del pomeriggio dedicato ai dilettanti. Davide Bruzzese, al debutto, ha mostrato tensione e rigidità, ma è stato sconfitto. Aya Belakbir ha portato a casa una meritata vittoria. Alessandro Primavera, anch’egli al debutto, ha chiuso l’incontro alla fine della seconda ripresa, mandando l’avversario al tappeto. Tra le altre prestazioni spicca quella di Yasmine El Bahlili, che ha messo in luce una tecnica raffinata ma è stata penalizzata da mani troppo basse, cedendo così il match all’avversaria. Anna Mazzieri si è imposta ai punti grazie alla sua grinta, mentre Mihail Dimitriu, non è riuscito a convincere i giudici: sconfitto ai punti. Alvaro Veizi ha invece vinto il match, così come Lorenzo Cavatorta. Francesco Soricelli ha perso ai punti, Manuel Cucci ha invece portato a casa il match.

In serata Andrea Achiluzzi ha debuttato vincendo. Kristian Shevchuk ha conquistato la sua 12ª vittoria; diversa la sorte per Raphie Osekwe, che ha ceduto a un avversario più allenato. Dachi Davituri, promettente 19enne, ha lavorato di rimessa conquistando una vittoria netta. Infine, Davide Martelli (premiato come miglior pugile della serata), opposto a un avversario molto duro, ha prevalso lavorando sul tronco con colpi potenti.

La serata si è conclusa con gli attesissimi match professionistici. Yaya Kone ha dominato tutte e sei le riprese del suo incontro, chiudendo costantemente l’avversario sulle corde e infliggendo un colpo preciso che ha compromesso la vista da un occhio del suo avversario. Mattia Vinciguerra ha invece impiegato una sola ripresa per chiudere il match, mettendo a segno tre colpi micidiali al fegato che hanno portato il suo avversario al tappeto. Match in cassaforte anche per Hassan Kobba della Boxe Guastalla, che con un gancio destro alla quinta ripresa ha chiuso la ’partita’.