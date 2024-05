Pullman del Lodi in panne, rinviata la sfida. Sarzana in campo oggi nella ’bella’ play-off

Niente partita, se ne riparlerà oggi 1 maggio festa dei lavoratori, ma non dei giocatori di hockey. L’Amatori Lodi infatti è rimasto in panne in autostrada e non è arrivato a Sarzana ieri sera per disputare la gara 3 dei play off scudetto. Il pullman della squadra si è rotto in autostrada all’altezza di Medesano e la squadra è rimasta a bordo, chiedendo il soccorso della polizia stradale. In un primo momento la società lodigiana aveva tentato di chiedere soccorso a un altro mezzo ma l’operazione di "trasferimento" di uomini e materiale tecnico non è stata possibile per ragioni di sicurezza sulla trafficata tratta autostradale della Cisa. Quindi l’altra soluzione è stata quella di tentare di aggiustare il mezzo chiedendo un posticipo di almeno un’ora rispetto all’orario di inizio della partita. Ma le operazioni si sono prolungate e così la Federazione ha annullato la sfida di ieri sera convocando le due squadre al "Vecchio Mercato" di piazza Terzi questo pomeriggio alle 19. Insomma all’equilibrio di forze tra le due società si è aggiunto questo inconveniente, mai accaduto in passato nella storia dell’hockey sarzanese in una sorta di proseguimento delle grandi novità rossonere. Intanto poco dopo le 19 di ieri il pubblico stava già arrivando al palazzetto con grande anticipo, perchè per ironia della sorte era in programma dalle 20 il collegamento in diretta dal sito internet della Federazione considerata l’importanza del quarto di finale. Nel frattempo anche gli arbitri Ecceldi di Novara e Molli di Viareggio erano già a Sarzana e anche per loro il viaggio è stato quindi inutile. Per tutti l’appuntamento è oggi alle 19 per conquistare questo soffertissimo accesso alla semifinale dopo due partite terminate con la vittoria del Lodi ai suplementari e dell’Hockey Sarzana ai i rigori.

Massimo Merluzzi