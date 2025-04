Pumas-Castiglione 1-2: Brunelli decisivo, sogno A1 ancora vivo

Pumas-Castiglione 1-2

Prime occasioni per il Castiglione, con la girata di Lasorsa e la puntata di Maldini, poi è la volta della Pumas con la girata di Bigatti. Cardella fallisce un tiro diretto (blu a Cabella), cosa che capita anche a Buralli che colpisce la traversa (blu a Carrieri).La prima frazione si chiude con una occasione per Mora e due per Maldini. Al 12’ della ripresa nuovo tiro diretto per la Pumas e nuovo errore, stavolta di Pezzini. Al 17’ i ragazzi di Mirko Bertolucci passano con la conclusione della distanza di Cardella. Pochissimi secondi e Brunelli impatta in contropiede, altri 2’ ed ancora Brunelli sigla la rete decisiva. A 2’dalla fine Carrieri fallisce un tiro diretto (blu a Brunelli), cosa che ripete Cabella a 18“ dalla fine. "Abbiamo giocato molto bene, ma le ingenuità ci hanno punito. Sono soddisfatto del gioco espresso e non dobbiamo abbatterci. Il nostro sogno, chiamato A1, è ancora reale" commenta Bertolucci.

Camaiore-Prato 10-3.

Partita senza storia. Alonso apre le danze con una girata da dietro la porta, per poi ripetersi con una bella rasoiata. Pardini in contropiede fa il 3-0, mentre il 4-0 è opera di Mattugini su assit di Motaran. Il 5-0 è sull’asse Alonso-Mattugini ed il primo tempo si chiude con l’1-5 di Capuano. Maremmani, grande azione personale, stappa la ripresa, seguono il tiro diretto di Capuano, il contropiede di Alonso, il tiro diretto di Pardini e la rasoiata di Mattugini che fissano il 9-2. Dopo l’errore di Motaran dal dischetto, seguito da quello di Pardini su tiro diretto, lo stesso Pardini si rifà in contropiede. Chiude Capuano. Nel finale tiri diretti falliti da Pardini e Capuano. "Per 25’ i ragazzi hanno rispettato il piano gara. Stiamo iniziando a metabolizzare il nuovo sistema di gioco. Siamo in crescita".

Follonica-Spv Viareggio 2-1

Al 17’ Francesco Poletti fallisce un tiro libero e 3’ dopo il Follonica passa con Mariotti. A 33’’ dalla sirena arriva anche il 2-0, firmato Maggi. Al 12’ della ripresa accorcia Francesco Poletti ma non basta. "Altra presta sotto tono – ammette Alessandro Martini (nella foto) –. Brutto primo tempo e bella ripresa con tante occasioni sprecate, del resto la nostra prima pecca è l’anemia offensiva. I ragazzi sono stanchi". Classifica: Castiglione 36; Matera 33; Pumas 31; Camaiore 30; Sarzana 24; Spv e Prato 10; Salerno 9; Follonica 4.

S. I.