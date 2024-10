Qualificazioni Europei. Riflettori sul Vigorelli. Domani sera l’Italia ospita la Danimarca

Dopo la convincente vittoria contro la Svizzera dello scorso 12 ottobre, la Nazionale Italiana tackle sfiderà sabato sera al Velodromo Vigorelli, di Milano, la Danimarca, a chiusura del girone di qualificazione ai Campionati Europei del prossimo anno. Battuta senza problemi la Svizzera per 45 a 0 lo scorso 12 ottobre, a Thun, gli Azzurri guidati da coach Brian Michitti affronteranno la Danimarca, nazione che attualmente ricopre la sesta posizione nel ranking continentale. Bisogna risalire al 2012 e al torneo "4 Helmets" per analizzare i precedenti tra queste due squadre. Allora vinsero i danesi per 21 a 7, che poi bissarono il successo contro gli Azzurri l’anno successivo, vincendo per 49 a 29 l’incontro del Campionato Europeo del Gruppo B. Da allora, però, è cambiato tutto, con l’Italia che ha decisamente alzato il proprio livello e qualità sul campo, conquistando prima il Gruppo A e poi il terzo titolo europeo della sua storia nel 2021, cui ha fatto seguito il bronzo dello scorso anno. Quella che attende gli appassionati meneghini all’impianto di via Arona, dunque, è una partita apertissima e non priva di insidie: il blue team di coach Michitti è pronto e darà il massimo per ottenere la posta in palio del Vigorelli. Lorenzo Pardini