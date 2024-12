Quanto Costa la Galli. Gara decisiva per la Coppa

La Galli alla prova del nove. Se riuscirà a superare il temibile Costa Masnaga, vuol dire che avrà ritrovato la sua condizione. La partita di stasera alle 21 in Lombardia è una delle più importanti del campionato. La Galli è prima a pari punti con l’Empoli, e punta decisamente a mantenere la posizione per le finali della Coppa Italia.

Ancora non sappiamo ufficialmente la località dove si giocherà la Coppa Italia, tuttavia si parla di Tortona, nell’Alessandrino, nel mese di marzo.

L’allenatore José Garcia spiega: "Saranno ancora assenti Lazzaro e Amatori. Ne ripareremo dopo le feste. Speriamo. Chi giocherà sono certo che darà il meglio del suo valore, per cercare di vincere la partita". E sulla Costa Masnaga afferma: "Un avversario difficile, una buona squadra, un bel roster, un ottimo allenatore. Ma noi non siamo da meno. Vogliamo fare bella figura. Gara difficile, ma le mie ragazze sono pronte a dare il meglio. Sono motivate". Mancano due gare per la scelta degli accoppiamenti per le finali nazionali della Coppa Italia 2025. Non è ufficiale ancora la località dove si terranno, però prende corpo il palazzetto di casa del Derthona.

Parteciperanno le prime 4 dei due gruppi di A2 classificate a fine girone d’andata del corrente campionato, e gli accoppiamenti avvengono con interscambi. Bisogna attendere ancora due gare.

A oggi la Galli, che è prima, affronterebbe il Matelica, Treviso o Trieste (tutte a quota 14). Ma tutto ancora può succedere.

Giorgio Grassi