Quarta edizione di 'Su e Giù per i Colli Senesi': sport e beneficenza a Siena

E’ ormai tutto pronto per la quarta edizione di ‘Su e Giù per i Colli Senesi’, l’evento organizzato dalla sezione Runners della Polisportiva Mens Sana 1871 e rivolto come al solito a tutta la città. L’iniziativa si svolgerà al PalaSport della Polisportiva domenica 13 aprile a partire dalle ore 8.

L’obiettivo sarà quello di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, facendo sport e ammirando i paesaggi della campagna senese. Il ricavato dell’evento sarà destinato in beneficenza all’Associazione Nasienasi VIP Siena odv, dove operano i clown volontari che regalano sorrisi ai piccoli pazienti dell’ospedale di Siena. ‘Su e Giù per i Colli Senesi’, fanno sapere dalla sezione della Polisportiva, è un evento come detto alla portata di tutti, dagli agonisti agli amatori, passando per gli amanti della camminata e degli amici a quattro zampe.

Infatti, la quarta edizione prevede ben cinque tipi di attività: la corsa competitiva collinare con una percorrenza di 12 chilometri e 500 metri, la camminata di 12 chilometri e 500 metri, la camminata di 5 chilometri, la camminata con gli amici a quattro zampe, la gara dei bambini all’interno del percorso natura della Polisportiva Mens Sana 1871 e la 100 metri dell’amicizia, che vedrà protagonisti gli atleti con disabilità.

Info e prenotazioni. Le iscrizioni per l’edizione 2025 di ‘Su e Giù per i Colli Senesi’ sono già aperte e sarà possibile confermare la propria partecipazione fino a giovedì 10 aprile.

Per maggiori poter avere informazioni sull’evento podistico è possibile contattare la Mens Sana Runners al numero 34709 72778 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].