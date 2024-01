Quarti di coppa italia. Il Circolo Pattinatori in casa del Trissino

Prosegue senza soste la stagione dei Circolo Pattinatori Grosseto. Ad appena tre giorni dall’amara sconfitta nell’appassionante derby con il Follonica, i ragazzi di Michele Achilli vanno a far visita oggi alle 20,45 al Trissino campione d’Italia in una gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancorossi hanno chiuso l’andata in settima posizione, i veneti al secondo. "Non partiamo battuti – mette subito le cose in chiaro Michele Achilli –. Andiamo ad affrontare una delle corazzate del campionato in maniera serena, con la consapevolezza e la voglia di fare una bella prestazione, come del resto abbiamo fatto anche nel derby di Follonica, perso per il gran ritmo dei locali e per qualche leggerezza. Se arriverà il risultato tanto meglio". Il tecnico Achilli non potrà disporre di Matteo Cardella. Dopo gli esami di ieri mattina sarà invece disponibile il capitano Pablo Saavedra, uscito per uno scontro di gioco, e non più rientrato nel derby con il Follonica.