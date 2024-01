QUARTI DI COPPA ITALIA. Il Follonica riceve la visita del Valdagno

Partita tutt’altro che facile, quella che questa sera alle 20,45 al Capannino vedrà il Follonica ospitare il Valdagno. Una partita ostica, tutt’altro che facile, ma per la quale il Follonica sembra avere tutti i numeri per conquistarla. Del resto l’accesso alla "Final Four" di Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali che il presidente del Follonica, Franco Ciullini, aveva prefissato ai suoi giocatori. "Effettivamente è così – ci dice Franco Ciullini –. La conquista della Final Four di Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi stagionali. Il Valdagno è squadra sempre difficile da affrontare e poi ultimamente sta anche giocando molto bene. In campionato li abbiamo già battuti e penso che ci siano tutte le condizioni per ottenere la vittoria anche in questa circostanza. Del resto – chiude il presidente Ciullini – i nostri ragazzi stanno tutti bene e nel derby che abbiamo vinto con il Grosseto li ho visti tutti in grande forma".