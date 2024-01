Quarto posto agli Europei. Tabani-Galardi a caccia del pass per i Giochi

Sono reduci da un quarto posto agli Europei, che non è bastato per garantirsi la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi. I Mondiali di pallanuoto metteranno però in palio gli ultimi due posti ed è per questo che Chiara Tabani e Giuditta Galardi saranno motivatissime, al pari delle compagne di Nazionale. Le due pallanuotiste pratesi sono state convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo in vista della massima kermesse internazionale, dopo aver ben figurato nei Paesi Bassi. Rispetto alla spedizione europea manca Sara Cordovani, che non è stata convocata ma che ha buone possibilità di rientrare nel giro azzurro nelle prossime uscite. Intanto, Giuditta e Chiara sono tornate dalla Francia, dove hanno sostenuto alcune sessioni di allenamento congiunto con la selezione francese. Dopodomani partiranno per Doha. E domenica alle 16.30, il Setterosa debutterà nel girone D del Mondiale, affrontando la Gran Bretagna. Martedì prossimo alle 16 se la vedranno invece con il Sud Africa, per chiudere l’8 febbraio alle 12 con il Canada. Al termine della fase a gironi, la prima classificata di ogni gruppo si qualificherà per i quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare dagli ottavi. Tabani, Galardi e socie mirano ad una medaglia, ma soprattutto al pass-qualificazione per i Giochi, riscattando la mancata partecipazione a Tokyo 2021.

G.F.