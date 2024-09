Quattro progetti scolastici. Avvicinare i ragazzi all’attività sportiva. La ’mission’ del Coni

Quattro progetti, un solo obiettivo: avvicinare i giovanissimi allo sport. Di questo si è parlato nella sede del Coni a Marina di Carrara con i rappresentanti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva. A fare gli onori di casa il delegato provinciale Vittorio Cucurnia, mentre i progetti sono stati illustrati da Alda Mannini di ’Sport e salute’, Pablo Ausili, referente esperto Coni, e Vincenzo Genovese, referente del Provveditorato. I progetti scolastici del Coni sono: ’Giocosport’, progetto regionale che promuove l’attività ludico motoria e sportiva nelle scuole dell’infanzia e nei primi tre anni della primaria; ’Il bambino sceglie lo sport’, rivolto alle classi quarte e quinte della primaria (un ciclo da 2 a 6 lezioni a cura delle associazioni sportive); ’Gioco sport inclusivo’, un’opportunità anche per bambini svantaggiati o in difficoltà; ’Orientamento per le scuole superiori’; ’Incontri formativi’ per genitori. In tutti resta centrale il ruolo delle associazioni sportive che che hanno l’occasione per fare conoscere e avvicinare i ragazzi a tante discipline. Perché sport è divertimento ma anche crescita esalute.

ma.mu.